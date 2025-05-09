Велика Британія запроваджує санкції проти Росії

Зокрема він оголосив про впровадження найбільшого пакета санкцій, передає 24 Канал з посиланням на Стармера в Х.

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Щоб посилити тиск на Путіна, я оголошую про найбільший пакет санкцій на сьогодні,

– написав британський прем'єр-міністр.

Він наголосив, що завжди робитиме все необхідне для захисту простих людей.

Безпека вдома. Сила за кордоном,

– резюмував Кір Стармер.