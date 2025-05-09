Велика Британія запроваджує санкції проти Росії
Зокрема він оголосив про впровадження найбільшого пакета санкцій, передає 24 Канал з посиланням на Стармера в Х.
Читайте також Угорщина вже не проти: ЄС має незабаром ухвалити 17-й пакет санкцій проти Росії
Щоб посилити тиск на Путіна, я оголошую про найбільший пакет санкцій на сьогодні,
– написав британський прем'єр-міністр.
Він наголосив, що завжди робитиме все необхідне для захисту простих людей.
Безпека вдома. Сила за кордоном,
– резюмував Кір Стармер.
Про що повідомляє уряд країни?
У п'ятницю, 9 травня, на сайті британського уряду з'явилося повідомлення, що на "тіньовий флот" Росії буде накладено найбільший в історії пакет санкцій, щоб посилити тиск на Путіна та захистити критично важливу національну інфраструктуру Великої Британії та Європи. Уряд запровадить санкції проти до 100 нафтових танкерів, що є ключовими елементами "тіньової флотилії" Путіна і з початку 2024 року перевезли вантажів на понад 24 мільярди доларів.