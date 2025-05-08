Про це на умовах анонімності розповіли кілька представників дипломатичного корпусу ЄС у Брюсселі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Європейську правду".

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Євросоюз готовий ухвалити 17-й пакет санкцій проти Росії

Дипломати ЄС кажуть, що Угорщина наразі не погрожує накласти вето на голосування. Ухвалити пакет 17-й санкцій проти Росії можуть дуже швидко, вже у травні.

На засіданні Coreper (комітет постійних представників ЄС – ред.) 6 травня Єврокомісія представила проєкт 17-го пакету санкцій проти Росії. Дискусія була досить сприятливою. Виглядає так, що Угорщина не заперечує щодо прийняття цього пакету", – розповів кореспондентці "Європейської правди" дипломат однієї з ключових держав ЄС.

Угорщина не виступає проти цього пакету санкцій, тому що він "стосується переважно санкцій стосовно юридичних осіб, які для них не є проблематичними".

Інформацію про те, що Угорщина не опонувала 17-му пакетові санкцій проти Росії на засіданні Coreper 6 травня, підтвердили ще 2 інших дипломати ЄС.

На жаль, сьогоднішня позиція Угорщини не свідчить про те, що вони так само вчинять і щодо продовження санкцій у липні – це буде вже зовсім інша історія,

– вважає одне з джерел.

"Зараз усі держави-члени ЄС аналізують 17-й пакет санкцій детальніше, але не думаю, що можуть виникнути якісь серйозні труднощі з його прийняттям. Його можуть ухвалити досить швидко, бо він за своєю суттю досить консенсусний і не містить жодних дійсно спірних позицій", – сказав він.

Міністри закордонних справ ЄС 9 травня у Львові під час свого візиту навряд чи торкнуться цього пакету. Його все ж планують затвердили скоріш за все 20 травня на офіційному засіданні Ради ЄС у закордонних справах.

"Вчора була лише перша презентація пакету Єврокомісією. І його обговорення вже заплановано на засіданні Coreper 14 травня", – додав дипломат.