Об этом на условиях анонимности рассказали несколько представителей дипломатического корпуса ЕС в Брюсселе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".

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Евросоюз готов принять 17-й пакет санкций против России

Дипломаты ЕС говорят, что Венгрия пока не угрожает наложить вето на голосование. Принять пакет 17-й санкций против России могут очень быстро, уже в мае.

На заседании Coreper (комитет постоянных представителей ЕС – ред.) 6 мая Еврокомиссия представила проект 17-го пакета санкций против России. Дискуссия была достаточно благоприятной. Выглядит так, что Венгрия не возражает относительно принятия этого пакета", – рассказал корреспонденту "Европейской правды" дипломат одного из ключевых государств ЕС.

Венгрия не выступает против этого пакета санкций, потому что он "касается преимущественно санкций в отношении юридических лиц, которые для них не являются проблематичными".

Информацию о том, что Венгрия не оппонировала 17-му пакету санкций против России на заседании Coreper 6 мая, подтвердили еще 2 других дипломата ЕС.

К сожалению, сегодняшняя позиция Венгрии не свидетельствует о том, что они так же поступят и о продлении санкций в июле – это будет уже совсем другая история,

– считает один из источников.

"Сейчас все государства-члены ЕС анализируют 17-й пакет санкций подробнее, но не думаю, что могут возникнуть какие-то серьезные трудности с его принятием. Его могут принять достаточно быстро, потому что он по своей сути достаточно консенсусный и не содержит никаких действительно спорных позиций", – сказал он.

Министры иностранных дел ЕС 9 мая во Львове во время своего визита вряд ли коснутся этого пакета. Его все же планируют утвердили скорее всего 20 мая на официальном заседании Совета ЕС по иностранным делам.

"Вчера была лишь первая презентация пакета Еврокомиссией. И его обсуждение уже запланировано на заседании Coreper 14 мая", – добавил дипломат.