Об этом говорится в материале 24 Канала "Промышленность террора: сколько ракет Х-101 планирует произвести Россия в 2025 году․ Расследование".

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Без иностранных деталей российские ракеты не полетят

Россия смогла создать модули для КАБов благодаря Китаю. Но с ракетами все сложнее.

"Изготовление модулей для превращения обычной бомбы в планерную является значительно менее сложным процессом, чем производство ракет. Крылатые ракеты средней дальности, которые Москва запускает по Украине с помощью тактической и стратегической авиации, является в определенной степени штучным товаром, который требует большого количества технологически сложных компонентов", – говорится в статье.

До 2022 года "импортозамещение" во многом было фикцией. Ведь производители ВПК оставались крайне зависимыми от поставок электронных компонентов с Запада.

После 24 февраля 2022 года покупать у западных компаний товары двойного назначения стало гораздо сложнее. Тогда это сильно ударило по ракетостроению. Но враг выстроил много схем обхода санкций.

Для увеличения количества произведенных ракет россиянам пришлось переводить свои заводы на работу в три смены, искать большое количество новых поставщиков и заменять те детали иностранного производства, которые только они могли произвести самостоятельно. На примере Х-101, которая является наиболее массовой и чувствительной крылатой ракетой для наших Воздушных сил, можно с уверенностью утверждать, что Москва в определенной степени достигла в этом успехов.

Впрочем, потребности россиян выросли в геометрической прогрессии. А количество деталей, использованных для выпуска этих боеприпасов и изготовленных в странах Запада, за последние годы значительно уменьшилось.