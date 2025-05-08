Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на InformNapalm.

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Шпион проник в кабинет и оставил несколько "сюрпризов"

Так, инсайдер добавил к почетной благодарности от Первого заместителя Директора – руководителя пограничной службы ФСБ генерал армии Кулишова, – бумажки с надписями "Путин х**ло" и "Слава РДК!".

Как наш HUMINT источник попал в кабинет высокопоставленного чиновника ФСБ Хабаровска и в каком статусе (ревизора, гостя, начальника, подчиненного и т.д.) мы раскрывать не будем, чтобы не предоставлять лишних зацепок,

– добавили в InformNapalm.

Публикация этой фотографии была согласована с источником и является его собственной инициативой – тот желал пощекотать нервы "коллег".

Как теперь выглядит грамота высокопоставленного чиновника ФСБ / фото InformNapalm

Именно этот HUMINT-источник высокого уровня сообщил, что Кремль дал ФСБ указание устроить показательные теракты "под чужим флагом" в нескольких отдаленных регионах России во время парадов на 9 мая. Международные партнеры были предупреждены о возможных провокациях.

"А это уже отобрало у Москвы главный козырь неожиданности. И теперь любые подобные события, которые могут произойти 9 мая в регионах России, будут рассматриваться сквозь призму заранее предоставленных предупреждений", – пишет InformNapalm.