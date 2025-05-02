Так, по данным от HUMINT источников из России, ФСБ получила "сверху" указания устроить показательные теракты в нескольких регионах страны во время парадов на 9 мая, передает 24 Канал со ссылкой на InformNapalm.

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Спектакль для одного зрителя

Отмечается, что тем временем, как Кремль бросит все усилия для того, чтобы празднования в Москве состоялись без инцидентов, регионы не только оставляют без прикрытия, но планируют кровавым способом использовать для создания нескольких громких информационных поводов.

Среди регионов для таких операций в настоящее время рассматривают Хабаровск, Улан-Удэ и другие.

Цель – обвинить Украину в неизбирательных атаках на скопления гражданских, сорвать "мирные инициативы" США, использовать эти поводы для мобилизации дополнительного ресурса из российских регионов,

– объяснило разведывательное сообщество.

Известно, что сначала Кремль хотел устроить теракты в Москве, но опасаясь, что ситуация может выйти из-под контроля.

Если российские спецслужбы и взорвут несколько десятков своих граждан, которые в Z-угаре выйдут смотреть на военную технику страны-агрессора, то это не должно никого расстроить в мире. Разве что кроме Трампа, на которого, возможно, и рассчитывают такие представления,

– отметили в InformNapalm.

К слову, российские СМИ распространяют ложную информацию о визите госсекретаря США Марко Рубио в Москву на парад 9 мая.