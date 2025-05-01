Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на The Moscow Times. Российские пропагандистские СМИ распространяют информацию о возможном визите госсекретаря США Марко Рубио в Москву на парад 9 мая, где он якобы должен встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Россияне придумали визит Рубио к Путину

Как отмечает одно из пропагандистских изданий, ссылающееся на анонимного собеседника в дипломатических кругах, тот якобы заявил, что "предполагается" участие главы Госдепа США в мероприятиях на Красной площади. В то же время официального подтверждения этой информации со стороны Вашингтона нет.

Ранее в Кремле уже заявляли, что президент США Дональд Трамп точно не планирует приезжать в Москву 9 мая.

Аналитики считают, что такие заявления являются попыткой Кремля легитимизировать парад через иллюзию поддержки со стороны Запада.