Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Рубио призвал Лаврова завершить "бессмысленную войну" в Украине

Как указала пресс-секретарь Госдепартамента Тэмми Брюс, Рубио 27 апреля провел разговор с министром иностранных дел России о "дальнейших шагах в мирных переговорах между Россией и Украиной".

Госсекретарь США провел разговор с Лавровым после визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву 25 апреля.

В частности, Рубио подчеркнул необходимость немедленного прекращения огня.

Соединенные Штаты серьезно настроены на то, чтобы способствовать прекращению этой бессмысленной войны,

– заявил Рубио в разговоре с Лавровым.

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Напомним, что в пятницу, 25 апреля, состоялась встреча Путина и американского спецпредставителя Уиткоффа. В Кремле прокомментировали, как она прошла. В частности, о каком-то прогрессе в переговорах заявил глава российского фонда прямых инвестиций Дмитриев.

"В переговорах Путина с Виткоффом есть движение на пути к прогрессу", – цитируют его пропагандистские СМИ.