Как сообщают росСМИ, Лавров и Рубио договорились продолжать контакты на всех уровнях, передает 24 Канал.
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Лавров поговорил с Рубио
Отмечается, что российский и американский чиновники признали важность консолидации предпосылок для начала переговоров по достижению мира в Украине.
Напомним, что этот разговор состоялся после выхода интервью Сергея Лаврова для CBS.
В нем глава МИД назвал два условия для полного прекращения огня. Кремль хочет, чтобы Запад прекратил поставки оружия Украине, и Киев не использовал перемирие для усиления собственной армии.
Кроме того, Лавров отметил, что вопрос Крыма является "решенным". Также он заявил, что Россия не планирует возвращать ЗАЭС Украине, и станция должна остаться под контролем "Росатома" и под наблюдением МАГАТЭ.