Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью Лаврова изданию CBS News.

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Что сказал Лавров о возвращении ЗАЭС в Украину

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что "изменений" в управлении Запорожской атомной электростанцией не предвидится в рамках мирного соглашения. Таким образом он от имени России отказал США в предложении вернуть Украине ЗАЭС, которая может работать и для оккупированных территорий.

Нет, мы не получали такого предложения, а если и получим, то объясним, что управление Запорожской АЭС находится в ведении российской государственной корпорации "Росатом", под наблюдением персонала МАГАТЭ, который постоянно присутствует на площадке и осуществляет мониторинг,

– сказал Лавров.

Он также обвинил Украину в постоянных попытках атаковать станцию и создать ядерную катастрофу в Европе. Зато отметил, что Россия полностью выполняет там требования безопасности. По словам главы российского МИД АЭС якобы находится "в надежных руках". Конечно, такие заявления странные, учитывая то, что российские войска своими действиями несут опасность для станции.

Сергей Лавров добавил, что удары по Киеву 24 апреля якобы были нанесены по военным объектам. Российский чиновник цинично подчеркнул, что Россия будет продолжать обстрелы Украины.

Мы будем продолжать наносить удары по объектам, которые используют украинские военные, наемники из иностранных государств и инструкторы, которых европейцы официально направили для помощи в нанесении ударов по российским гражданским объектам,

– заявил министр МИД России.

Напомним, после предложения Дональда Трампа по совместному контролю над ЗАЭС президент Владимир Зеленский сказал, что важно, чтобы на станции были украинские специалисты. Он также отметил, что Украина готова сотрудничать с США для восстановления ЗАЭС.