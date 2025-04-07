В то же время Киев не может себе позволить пребывание вышеупомянутой станции в руках россиян. Ни одна сторона не готова согласиться на передачу объекта врагу из-за его значения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Washington Post.

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Чем важна ЗАЭС для Украины и России

Washington Post пишет, что Запорожская АЭС была одним из символов энергетической, а следовательно и экономической независимости Украины. Она производила 20% всей украинской электроэнергии. Таких масштабов было достаточно не только для обеспечения собственных нужд, но и для экспорта в Европу.

Теперь вышеупомянутая АЭС превратилась в символ российского стремления захватить Украину и подчинить ее экономику собственным потребностям. Или же это может быть попыткой разрушить надежды на членство Украины в ЕС. В издании констатировали, что сейчас электростанция не работает.

В то же время россияне превратили ее в военную базу и атакуют Никополь, расположенный на другом берегу Днепра. Руководитель Никопольской военной администрации Юрий Бахно рассказал, что россияне тренируют там новобранцев отрабатывать артиллерийские и беспилотные удары по городу.

Согласно обнародованной информации, за все время погибло 79 жителей Никополя, 400 ранены, повреждено около 7 тысяч зданий. Кроме того, в статье автор отмечает, что постоянная оккупация Запорожской атомной электростанции российской стороной является худшим сценарием для Украины.

В материале говорится о том, что Украина и дальше будет терять энергетический потенциал, который давала эта станция. Более того, это означает, что жители Энергодара, города-спутника станции, никогда не смогут вернуться домой. Для никопольцев это тоже будет означать регулярную опасность.

Ранее в Соединенных Штатах предложили собственный сценарий деоккупации станции, чтобы избежать споров. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявляла, что американский контроль над Запорожской АЭС был бы "лучшей защитой для этой инфраструктуры".

Впрочем, президент Украины Владимир Зеленский отверг эту идею, подчеркнув, что АЭС является собственностью украинского государства. Россия также не демонстрирует желания отдавать украденное. Ее дипломатическое ведомство еще в прошлом месяце дало понять, что "международному сообществу нужно только признать" это.