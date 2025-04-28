Як повідомляють росЗМІ, Лавров та Рубіо домовилися продовжувати контакти на всіх рівнях, передає 24 Канал.

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Лавров поговорив з Рубіо

Зазначається, що російський та американський чиновники наголосили на важливості консолідації передумов для початку переговорів щодо досягнення миру в Україні.

Нагадаємо, що ця розмова відбулася після виходу інтерв'ю Сергія Лаврова для CBS.

У ньому очільник МЗС назвав дві умови для повного припинення вогню. Кремль хоче, аби Захід припинив постачання зброї Україні, і Київ не використовував перемир'я задля посилення власної армії.

Крім того, Лавров наголосив, що питання Криму є "вирішеним". Також він заявив, що Росія не планує повертати ЗАЕС Україні, і станція має залишитися під контролем "Росатома" та під наглядом МАГАТЕ.