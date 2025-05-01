Про це розповідає 24 Канал з посиланням на The Moscow Times. Російські пропагандистські ЗМІ поширюють інформацію про можливий візит держсекретаря США Марко Рубіо до Москви на парад 9 травня, де він нібито має зустрітися з президентом РФ Владіміром Путіним.

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Росіяни вигадали візит Рубіо до Путіна

Як зазначає одне з пропагандистських видань, що посилається на анонімного співрозмовника в дипломатичних колах, той начебто заявив, що "передбачається" участь глави Держдепу США у заходах на Червоній площі. Водночас офіційного підтвердження цієї інформації з боку Вашингтона немає.

Раніше у Кремлі вже заявляли, що президент США Дональд Трамп точно не планує приїжджати до Москви 9 травня.

Аналітики вважають, що такі заяви є спробою Кремля легітимізувати парад через ілюзію підтримки з боку Заходу.