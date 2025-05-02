Так, Москва продолжает отвергать предложения США и европейских стран о размещении западных миротворческих сил в Украине. Также она отказывается делать территориальные уступки ради достижения длительного мира, передает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны.

Смотрите также Сумщина, Лиман, Покровск и другие направления: ISW рассказал, где продвинулся враг за минувшие сутки

Что известно

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил 30 апреля на саммите министров иностранных дел БРИКС в Рио-де-Жанейро, что Россия будет считать западные миротворческие контингенты в Украине законными военными целями, и что такие контингенты неприемлемы.

Шойгу добавил, что Москва наблюдает признаки того, что Запад планирует ввести в Украину "псевдомиротворцев".

Еще один российский чиновник недавно намекнул, что Россия не примет ОБСЕ как механизм мониторинга прекращения огня или установления устойчивого мира.

Российские чиновники неоднократно отвергали предложения Запада по внедрению любых механизмов мониторинга в Украине. Оккупанты умышленно использовали непонятные и односторонние условия прекращения огня, на вроде "пасхального перемирия", чтобы обвинить Киев в его нарушении.

МИД страны-агрессора заявил 1 мая, что Россия "примет все необходимые меры", чтобы не допустить восстановления Украиной своих международно признанных границ 1991 года при поддержке западных союзников. Путин и другие российские чиновники неоднократно требовали от Украины согласиться на территориальные уступки, в то время как Россия твердо отказывается делать любые уступки со своей стороны.