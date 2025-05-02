Так, Москва продовжує відкидати пропозиції США та європейських країн щодо розміщення західних миротворчих сил в Україні. Також вона відмовляється робити територіальні поступки заради досягнення тривалого миру, передає 24 Канал із посиланням на Інститут вивчення війни.

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Що відомо

Секретар Ради безпеки Росії Сергій Шойгу заявив 30 квітня на саміті міністрів закордонних справ БРІКС у Ріо-де-Жанейро, що Росія вважатиме західні миротворчі контингенти в Україні законними військовими цілями та що такі контингенти є неприйнятними.

Шойгу додав, що Москва спостерігає ознаки того, що Захід планує ввести в Україну "псевдомиротворців".

Ще один російський посадовець нещодавно натякнув, що Росія не прийме ОБСЄ як механізм моніторингу припинення вогню чи встановлення сталого миру.

Російські чиновники неодноразово відкидали пропозиції Заходу щодо впровадження будь-яких механізмів моніторингу в Україні. Окупанти навмисне використовували незрозумілі та односторонні умови припинення вогню, на кштал "великоднього перемир'я", аби звинуватити Київ у його порушенні.

МЗС країни-агресорки заявило 1 травня, що Росія "вживе всіх необхідних заходів", щоб не допустити відновлення Україною своїх міжнародно визнаних кордонів 1991 року за підтримки західних союзників. Путін та інші російські посадовці неодноразово вимагали від України погодитися на територіальні поступки, у той час як Росія твердо відмовляється робити будь-які поступки зі свого боку.