Відтак ISW оновив свої карти різних напрямків, де тривають бої. 24 Канал покаже їх та перекаже основні висновки зі звіту.
Минулої доби Росіяни тиснуть на Покровському та Лиманському напрямках: карта бойових дій 1 травня
Огляд ситуації на фронтах в Україні та Росії від 2 травня
- Бої в Курській області тривали 1 травня, але російські війська не просувалися. Ні українські, ні російські джерела не повідомляли про наземну активність у Бєлгородській області.
- Російські війська просунулися на Сумському напрямку. Геолокаційні відеозаписи від 29 квітня свідчать, що вони пройшли на південь вздовж вулиці Центральна до центру Біловодів, що на північний схід від міста Суми.
- Окупанти продовжували наступальні операції на Харківському напрямку, але не досягли підтвердженого просування. Так само на Куп'янському напрямку та до Борової.
- Але вони мали успіх на Лиманському напрямку. Геолокаційні кадри від 30 квітня та 1 травня свідчать, що російські війська нещодавно просунулися на схід від Катеринівки та до вулиці Північної у північному Торському, що на схід від Лимана.
Бойові дії в Україні та Росії за 1 травня / Карти ISW
- На Сіверському напрямку ворог також просунувся, зокрема до східної околиці Григорівки, що на північний схід від Сіверська. У місті Часів Яр успіхів росіяни не мали. На Торецькому напрямку просувань у них також не було.
- Зміни зафіксовано на Покровському напрямку. Геолокація свідчить, що російські війська незначно просунулися вздовж вулиці Східної в Удачному, що на південний захід від Покровська. Поруч на Новопавлівському напрямку росіяни підтверджених успіхів не досягли.
- На Курахівському напрямку російські війська просунулися вздовж траси H-15 Курахове – Запоріжжя на південний схід від Богатира, та захопили поля на південний схід від цього населеного пункту.
- На напрямку Великої Новосілки росіяни не просунулися. Про наземну активність у напрямку Гуляйполя інформація не надходила. Наступальні операції окупантів на заході Запорізької області не призвели до успіхів, як і на Херсонщині.
Підсумовуючи звіт, ISW зазначив, що російські війська просунулися в Сумській області, поблизу Лимана, Сіверська, Покровська та Курахового.
У звіті за попередню добу Інститут вивчення війни писав, що українські війська просунулися в Курській області та поблизу Торецька, а російські – поблизу Лимана та Торецька.