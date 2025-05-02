Следовательно, ISW обновил свои карты различных направлений, где продолжаются бои. 24 Канал покажет их и перескажет основные выводы из отчета.

За прошедшие сутки Россияне давят на Покровском и Лиманском направлениях: карта боевых действий 1 мая

Обзор ситуации на фронтах в Украине и России от 2 мая

Бои в Курской области продолжались 1 мая, но российские войска не продвигались. Ни украинские, ни российские источники не сообщали о наземной активности в Белгородской области.

о наземной активности в Белгородской области. Российские войска продвинулись на Сумском направлении . Геолокационные видеозаписи от 29 апреля свидетельствуют, что они прошли на юг вдоль улицы Центральная до центра Беловодов, что к северо-востоку от города Сумы.

. Геолокационные видеозаписи от 29 апреля свидетельствуют, что они прошли на юг вдоль улицы Центральная до центра Беловодов, что к северо-востоку от города Сумы. Оккупанты продолжали наступательные операции на Харьковском направлении, но не достигли подтвержденного продвижения. Так же на Купянском направлении и до Боровой.

подтвержденного продвижения. Так же на Купянском направлении и до Боровой. Но они имели успех на Лиманском направлении. Геолокационные кадры от 30 апреля и 1 мая свидетельствуют, что российские войска недавно продвинулись на восток от Катериновки и до улицы Северной в северном Торском, что к востоку от Лимана.

Боевые действия в Украине и России за 1 мая / Карты ISW

На Северском направлении враг также продвинулся, в частности к восточной окраине Григорьевки, что на северо-восток от Северска. В городе Часов Яр успехов россияне не имели. На Торецком направлении продвижений у них также не было.

враг также продвинулся, в частности к восточной окраине Григорьевки, что на северо-восток от Северска. В городе Часов Яр успехов россияне не имели. На Торецком направлении продвижений у них также не было. Изменения зафиксированы на Покровском направлении . Геолокация свидетельствует, что российские войска незначительно продвинулись вдоль улицы Восточной в Удачном, что к юго-западу от Покровска. Рядом на Новопавловском направлении россияне подтвержденных успехов не достигли.

. Геолокация свидетельствует, что российские войска незначительно продвинулись вдоль улицы Восточной в Удачном, что к юго-западу от Покровска. Рядом на Новопавловском направлении россияне подтвержденных успехов не достигли. На Кураховском направлении российские войска продвинулись вдоль трассы H-15 Курахово – Запорожье на юго-восток от Богатира, и захватили поля к юго-востоку от этого населенного пункта.

российские войска продвинулись вдоль трассы H-15 Курахово – Запорожье на юго-восток от Богатира, и захватили поля к юго-востоку от этого населенного пункта. В направлении Великой Новоселки россияне не продвинулись. О наземной активности в направлении Гуляйполя информация не поступала. Наступательные операции оккупантов на западе Запорожской области не привели к успехам, как и на Херсонщине.

Подытоживая отчет, ISW отметил, что российские войска продвинулись в Сумской области, вблизи Лимана, Северска, Покровска и Курахово.

В отчете за предыдущие сутки Институт изучения войны писал, что украинские войска продвинулись в Курской области и вблизи Торецка, а российские – вблизи Лимана и Торецка.