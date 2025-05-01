Американские аналитики обновили свои карты боев. 24 Канал покажет их и перескажет основные выводы ISW.

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Обзор ситуации на фронтах в Украине и России от 1 мая

Украинские войска недавно продвинулись в Курской области. Геолокация еще от 26 апреля указывает, что они прошли на юго-запад от Кучерова, что к югу от Суджи. Также в России жаловались, что 30 апреля ВСУ наступали в направлении Демидовки в Белгородской области.

Геолокация еще от 26 апреля указывает, что они прошли на юго-запад от Кучерова, что к югу от Суджи. Также в России жаловались, что 30 апреля ВСУ наступали в направлении Демидовки в Белгородской области. Наступательные действия проводил оккупант на севере Сумской области, на Харьковском направлении, на Купянском, до Боровой и Лимана, но каких-то успехов смог достичь только возле последнего. Геолокационные кадры от 30 апреля показывают, как россияне размахивают флагом в Новом, так что, видимо, захватили его.

Боевые действия в Украине и России за 30 апреля / Карты ISW

Наступали российские войска на Северском направлении и на Часов Яр, но не имели продвижений. В то же время на Торецком направлении продвигались обе армии: ВСУ – на юго-восток от Дачного, что на северо-восток от Торецка, а оккупанты – до улицы Одесская на северо-западе Торецка.

продвигались обе армии: ВСУ – на юго-восток от Дачного, что на северо-восток от Торецка, а оккупанты – до улицы Одесская на северо-западе Торецка. На Покровском направлении, на Новопавловском, Кураховском, возле Великой Новоселки, на западе Запорожской области и на Херсонском направлении бои продолжались. Но продвижений здесь ни у кого не зафиксировано.

Подытоживая свой ежедневный отчет, Институт изучения войны указал, что украинские войска продвинулись в Курской области и вблизи Торецка, а российские – вблизи Лимана и Торецка

В отчете за предыдущие сутки Институт писал, что ВСУ продвинулись на Торецком направлении, а российские войска имели успехи на Покровском и Кураховском направлениях.

Обратим также внимание, что DeepState 30 апреля сообщал об активных штурмовых действиях российской армии в Донецкой области. Вероятно, враг оккупировал еще один поселок на Востоке (Сухая Балка в Торецком районе) и продвинулся в районах 3 населенных пунктов (Дачного, Крымского и Дилиевки).