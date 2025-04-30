Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

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Кремль имеет новые амбиции в отношении Украины

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 29 апреля заявил, что война России против Украины должна завершиться российской так называемой "победой" и "уничтожением" украинской власти.

Также недавно помощник Путина и бывший секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что украинцы, в частности жители причерноморских регионов, "должны сами определять свое будущее".

Патрушев отдельно отметил, что Одесса более двух веков была форпостом Российской империи и Советского Союза на Черном море и подчеркнул, что жители этого города якобы "не имеют ничего общего" с нынешним украинским правительством.

По словам аналитиков, эти слова отсылают к заявлению Владимира Путина в 2023 году, когда он сказал, что украинцы, которые живут в причерноморском регионе, не имеют "никакого отношения к Украине", а Одесса является "российским городом". Они также перекликаются с заявлением министра иностранных дел России Сергея Лаврова от 14 апреля 2025 года, когда он сказал, что украинское правительство "не представляет" жителей Одессы и других украинских территорий.

Заявления Медведева и Патрушева отражают давнее требование Кремля по смене режима в Украине и установлению пророссийского марионеточного правительства, которое или не сможет противостоять, или и само поддержит дальнейшие попытки Кремля захватить больше украинских территорий в удобный для Москвы момент,

– подытожили в ISW.

К слову, ранее Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Украина не будет признавать юридически любые временно оккупированные территории. По его словам, мировое большинство поддерживает Украину в этом вопросе, в том числе и те страны, которые балансируют в отношениях с Киевом и Москвой.