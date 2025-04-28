Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Times. В то же время короткий разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским в Ватикане в рамках церемонии похорон Папы Франциска изменил тон со стороны американского президента.

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Какие последствия это будет иметь

Сейчас, как пишет издание, несмотря на разговор в Ватикане, вопрос заключается в том. удастся ли Владимиру Зеленскому убедить Дональда Трампа, что любой мирный договор только отложит, а не закончит конфликт в случае признания оккупированных территорий российскими.

В частности, речь идет о незаконной аннексии полуострова Крым. The Times предполагает, что замораживание конфликта на текущей линии фронта, которое предлагает американская сторона, станет гарантией того, что Россия воспользуется возможностью нанести еще больший удар по Украине.

Мирное соглашение, которое предоставило бы России любую часть украинской территории, нормализовало бы фатальное для международного порядка, основанного на правилах, представление о том, что национальные границы могут быть изменены силой, если только она достаточно жестока. Соседи России немедленно окажутся под угрозой, как и страны за пределами Европы, в частности Тайвань и Южная Корея,

– говорится в статье.

В материале отмечают, что Вашингтон поставил ультиматум Киеву – или Украина соглашается на соглашение, или США отказываются участвовать в мирном урегулировании. В то же время следствием второго вариант будет представление о том, что препятствием к миру является Зеленский, а не Путин.

Предполагают, что такое развитие событий приведет к реинтеграции России в мировое сообщество и снимет санкции с режима Путина.

"Хотя это якобы закончит конфликт с огромными потерями в человеческих жизнях, несовершенное соглашение станет ужасным признаком для сдерживания государств-изгоев от запугивания мирных государств", – добавляют в издании.

Очевидно Дональд Трамп пытается выйти из своего второго срока с репутацией посредника. Но ни одна сделка по Украине не будет возможна, и не будет достойна уважения, если она будет рассматривать стороны как такие, имеющие равную ответственность за катастрофическую войну.

Напомним, недавно Дональд Трамп в рамках мирного соглашения, вероятно, готов юридически признать Крым территорией России. В одном из своих последних заявлений президент США отметил, что полуостров в случае мира останется за Кремлем. В ЕС и Украине на это отреагировали негативно.