Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Times. Водночас коротка розмова з президентом України Володимиром Зеленським у Ватикані у рамках церемонії похорону Папи Франциска змінила тон з боку американського президента.

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Які наслідки це матиме

Наразі, як пише видання, попри розмову у Ватикані, питання полягає у тому. чи вдасться Володимиру Зеленському переконати Дональда Трампа, що будь-який мирний договір лише відкладе, а не закінчить конфлікт у разі визнання окупованих територій російськими.

Зокрема, ідеться про незаконну анексію півострова Крим. The Times припускає, що замороження конфлікту на поточній лінії фронту, яке пропонує американська сторона, стане гарантією того, що Росія скористається можливістю завдати ще більшого удару по Україні.

Мирна угода, яка надала б Росії будь-яку частину української території, нормалізувала б фатальне для міжнародного порядку, заснованого на правилах, уявлення про те, що національні кордони можуть бути змінені силою, якщо тільки вона досить жорстока. Сусіди Росії негайно опиняться під загрозою, як і країни за межами Європи, зокрема Тайвань і Південна Корея,

– ідеться у статті.

У матеріалі зазначають, що Вашингтон поставив ультиматум Києву – або Україна погоджується на угоду, або США відмовляються брати участь у мирному врегулюванні. Водночас наслідком другого варіант буде уявлення про те, що перешкодою до миру є Зеленський, а не Путін.

Припускають, що такий розвиток подій призведе до реінтеграції Росії у світову спільноту та зніме санкції з режиму Путіна.

"Хоча це нібито закінчить конфлікт із величезними втратами в людських життях, недосконала угода стане жахливою ознакою для стримування держав-ізгоїв від залякування мирних держав", – додають у виданні.

Вочевидь Дональд Трамп намагається вийти зі свого другого терміну з репутацією посередника. Але жодна угода щодо України не буде можлива, і не буде гідна поваги, якщо вона розглядатиме сторони як такі, що мають рівну відповідальність за катастрофічну війну.

Нагадаємо, нещодавно Дональд Трамп у межах мирної угоди, імовірно, готовий юридично визнати Крим територією Росії. В одній зі своїх останніх заяв президент США наголосив, що півострів у разі миру залишиться за Кремлем. У ЄС та Україні на це відреагували негативно.