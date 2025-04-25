Тим часом президент Зеленський і ЄС дали зрозуміти, що ніколи не визнають Крим російським. Вона чітко наголосили, що це "червона лінія". Категоричність українського лідера роздратувала Дональда Трампа, передає 24 Канал із посиланням на CNN.

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Чому небезпечно "узаконювати" анексію Криму

Видання зазначає, що якби адміністрація Трампа визнала Крим російським, це порушило б міжнародне право, а також кілька декларацій і угод, укладених Сполученими Штатами, зокрема за першої адміністрації Трампа.

Принцип, що територіальні придбання, що стали результатом застосування сили, не повинні визнаватися як законні, є одним із основних принципів міжнародного права,

— сказав Сергій Васильєв, експерт з міжнародного права та професор Відкритого університету в Нідерландах.

Визнання Криму частиною Росії було б порушенням Будапештського меморандуму 1994 року, у якому США зобов’язалися поважати суверенітет і кордони України в обмін на відмову Києва від ядерної зброї.

У 2018 році, під час першої адміністрації Трампа, тодішній держсекретар Майк Помпео виступив з заявою, яка підтверджувала відмову США визнати претензії Кремля на суверенітет над Кримом.

Карла Ферстман, професор права в Університеті Ессекса та директор його Центру з прав людини, сказала, що визнання суверенітету Росії над Кримом США "в принципі могло б надати певну вагу" претензіям Москви, що статус півострова був визначений на референдумі 2014 року, який західні країни засудили як фальшивий.

Експертка вважає, що визнанням США Криму російським створить ще більший розкол між Європою та Вашингтоном і всередині НАТО.

Визнання Криму частиною Росії також було б незаконним відповідно до Конституції України — це одна з причин, чому Зеленський сказав, що це неможливо.

Але Васильєв зазначив, що навіть якщо Україна змінила б свою Конституцію і підписала якийсь договір, передаючи суверенітет над Кримом Москві, це могло б бути визнано недійсним, якщо Київ був змушений до цього.

Оскільки будь-яке визнання Криму частиною Росії порушувало б міжнародні закони і норми, навряд чи інші країни підуть за прикладом США.