25 квітня Дональд Трамп коротко прокоментував "українське питання" у коментарі американським ЗМІ, передає 24 Канал.

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Що сказав Трамп

Президент США розповів, що він поїде до Риму на похорони Папи Римського Франциска, які відбудуться 26 квітня. Там він зустрінеться із низкою іноземних лідерів.

Окремо політик додав, що "ситуація з Росією та Україною поступово покращується, хоча й залишається крихкою".

До слова, Трамп вчора заявив, що має власний дедлайн щодо того, коли має бути досягнута угода між Києвом і Москвою. Якщо до цього часу не буде прогресу, буде порушене питання про вихід США з мирних переговорів. Втім, тепер політик заперечив свої слова. Він сказав, що, мовляв, жодного дедлайну немає, він просто хоче досягнути миру якомога швидше.