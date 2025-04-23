Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Володимира Зеленського.

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Навіщо Зеленський виклав заяву Помпео і про що в ній ідеться

Президент України використав заяву Помпео від 2018 року, щоб натякнути, що позиція США змінилася під час другого президентства Трампа. Тепер Америка хоче визнати Крим російським. Але так було не завжди.

Наприклад, державний секретар США Майк Помпео за першого президентства Трампа видав Кримську декларацію.

США знову підтверджують свою політику щодо відмови визнавати претензії Кремля на суверенітет над територією, захопленою силою всупереч міжнародному праву. Разом із союзниками, партнерами та міжнародною спільнотою Сполучені Штати відкидають спробу Росії анексувати Крим та зобов'язуються зберігати цю політику до відновлення територіальної цілісності України,

– мовилося в заяві Помпео.

Також у документі сказано, що Росія намагалася підірвати основоположний міжнародний принцип "жодна країна не може силою змінювати кордони іншої". Саме цього принципу дотримуються демократичні країни. А своїми діями Росія ізолювала себе від міжнародної спільноти.

Дуже цікаво, що ця заява Держдепу вийшла через десять днів після зустрічі Трампа та Путіна у 2018 році. Перед зустріччю Трамп допускав висловлювання, які свідчили про можливість перегляду в майбутньому політики США щодо невизнання спроби анексії Криму.

Тож Помпео поставив крапку в цих ревізіоністських спробах. Декларацію підтримала низка країн, її передали Мустафі Джемілєву. А Трамп, уже в 2025 році, спробував перетворити крапку на трикрапку.