Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост Владимира Зеленского.

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Зачем Зеленский выложил заявление Помпео и о чем в нем говорится

Президент Украины использовал заявление Помпео от 2018 года, чтобы намекнуть, что позиция США изменилась во время второго президентства Трампа. Теперь Америка хочет признать Крым российским. Но так было не всегда.

Например, государственный секретарь США Майк Помпео при первом президентстве Трампа выдал Крымскую декларацию.

США вновь подтверждают свою политику по отказу признавать претензии Кремля на суверенитет над территорией, захваченной силой вопреки международному праву. Вместе с союзниками, партнерами и международным сообществом Соединенные Штаты отвергают попытку России аннексировать Крым и обязуются сохранять эту политику до восстановления территориальной целостности Украины,

– говорилось в заявлении Помпео.

Также в документе сказано, что Россия пыталась подорвать основополагающий международный принцип "ни одна страна не может силой менять границы другой". Именно этого принципа придерживаются демократические страны. А своими действиями Россия изолировала себя от международного сообщества.