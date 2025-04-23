Детали передает 24 Канал.

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Что сказал Трамп о Зеленском и Крыме

Лидер США отметил, якобы не имеет никакого отношения к России, но "имеет большое отношение к желанию спасти в среднем 5000 российских и украинских солдат в неделю".

Президент Украины Владимир Зеленский на первой странице The Wall Street Journal хвастается, что "Украина юридически не признает оккупацию Крыма. Здесь не о чем говорить". Это заявление очень вредно для мирных переговоров с Россией, поскольку Крым был потерян много лет назад под эгидой президента Барака Обамы, и даже не является предметом обсуждения,

– заявил Трамп.

Он добавил: "Никто не просит Зеленского признать Крым территорией России, но если он хочет Крым, то почему за него не воевали 11 лет назад, когда его без единого выстрела передали России?"

Также Трамп напомнил, что Россия держала в Крыму свой Черноморский флот и "основные российские базы подводных лодок" еще до 2014 года.

По мнению Трампа, заявление Зеленского только продолжит войну. Поэтому он упрекнул украинского главу государства, что тот якобы не хочет заключать мирное соглашение с Россией.

"Мы очень близки к соглашению, но человек, у которого "нет карт для игры", теперь должен, наконец, СДЕЛАТЬ ЭТО. Я с нетерпением жду, что смогу помочь Украине и России выбраться из этого полного беспорядка, который бы никогда не начался, если бы я был президентом", – завершил президент США.

Заявление Зеленского о Крыме

Напомним, президент Украины 22 сказал: "Нам не о чем говорить. Это вне нашей Конституции. Это наша территория, территория народа Украины".

23 апреля во время переговоров в Лондоне Юлия Свириденко подтвердила позицию главы государства.

"Наш народ не согласится на замороженный конфликт, замаскированный под мир. Мы никогда не признаем оккупацию Крыма", – сказала она.

ЕС также не будет признавать Крым российским. В этом заверила Кая Каллас.

В Меджлисе подчеркнули, что желание России противоречит международному праву. Признание Крыма российским разрушит мировой порядок.