По официальной версии Госдепартамента, причиной стали "логистические трудности". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Рубио отменяет визит в Лондон после отказа Украины на предложение Трампа

Вместо Рубио США будет представлять специальный посланник президента Дональда Трампа по вопросам Украины и России – Кит Келлог. Переговоры станут продолжением предварительных консультаций, которые на прошлой неделе прошли в Париже с участием дипломатов США, Великобритании, Франции и Германии.

Ожидалось, что Рубио примет участие в обсуждениях с украинскими, британскими и европейскими официальными лицами, но представитель Госдепартамента Тэмми Брюс во вторник заявила, что он больше не будет присутствовать из-за "логистических проблем".

Как сообщает CNN, предложение США предусматривает признание контроля России над Крымом. Огонь по всей линии фронта будет прекращен.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник сказал, что он открыт к переговорам с Россией, но Киев не примет соглашение, которое признает контроль Москвы над Крымом.

Украина юридически не признает оккупацию Крыма. Не о чем говорить. Это противоречит нашей Конституции,

– сказал Зеленский.

В заметке на X Рубио сказал, что он имел "продуктивный разговор" с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лемми, который проводит встречу в среду, и что он надеется на дальнейший разговор "с Соединенным Королевством и Украиной позже.

По словам Рубио и Государственного департамента, обеим сторонам были представлены широкие рамки, чтобы определить, можно ли сузить разногласия за короткий промежуток времени. Есть еще кусочки рамок, которые нужно заполнить, и США планируют работать над этим с европейцами и украинцами на этой неделе, сказал чиновник CNN.

Между тем специальный представитель Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф прибудет в Москву на этой неделе для переговоров с Владимиром Путиным.

Пресс-секретарь Белого дома Каролайн Ливитт заявила во вторник, что переговоры, "надеюсь, движутся в правильном направлении", и отказалась сказать, как может выглядеть "отступление" от мирных усилий для США. Ранее Рубио говорил, что Вашингтон может отказаться от своих усилий по прекращению конфликта, если не будет признаков прогресса.

В понедельник Путин впервые открыто допустил возможность прямых переговоров с Украиной о прекращении обстрелов гражданских объектов. В то же время он добавил, что необходимы дальнейшие обсуждения относительно того, как определить гражданскую цель.