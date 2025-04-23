Разговаривать о мирном плане Трампа она якобы не планирует. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Axios.

Смотрите также Трамп может готовить один трюк: политтехнолог очертил вероятный сценарий встречи в Лондоне

Что предусматривает мирный план Трампа

Издание, ссылаясь на источники, которые непосредственно знакомы с предложением, отмечает, что США якобы ждут получить от Украины ответ относительно мирных рамок и хотят, чтобы это стало частью обсуждений.

Однако, один американский чиновник заметил, что в течение последних 24 часов со стороны Украины были сигналы, что она хочет обсудить именно 30-дневное прекращение огня, а не рамки мирного плана Трампа.

Напомним, что согласно им Штаты будут расценивать Крым частью России и признают контроль Кремля над почти всеми оккупированными с 2022 года территориями.

Одностраничный документ, который США представили украинским чиновникам в Париже на прошлой неделе, описывает это как "окончательное предложение" президента Трампа. Белый дом настаивает, что готов уйти, если стороны в ближайшее время не заключат соглашение,

– пишет Axios.

Предложение Трампа требует серьезных уступок от Украины. Однако, напомним, что президент Зеленский накануне отметил, что не будет соглашаться на признание оккупированных территорий российскими.

Источники издания говорят, что это американское предложение Киев считает очень предвзятым по отношению к России.