Вряд ли сообщения СМИ о Крыме можно рассматривать как официальную позицию США. Такое мнение 24 Каналу высказал заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, заметив, что это разрушит мировой порядок и международное право.

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Крым – не является слабым местом Украины

Признание оккупированного полуострова российским окончательно разрушит распределение силы на мировой арене, и говорится не только о России, а о других государствах таких как Китай. Дональд Трамп это прекрасно понимает, поэтому будет учитывать такие условия.

Крайняя встреча Зеленского с Реджепом Эрдоганом дала возможность получить определенную адвокацию со стороны Турции, потому что эта страна заинтересована в стабильности и в не усилении роли России в Черноморском регионе,

– отметил Ахтем Чийгоз.

Поэтому надо искать рычаги на Трампа, чтобы продемонстрировать ему, что мы имеем поддержку наших партнеров, в частности европейских. Ведь там также не признают оккупации Крыма. Стоит понимать, что видение Трампа по различным вопросам постоянно меняется. Но именно он в 2018 году подписал "Крымскую декларацию", в которой также подтверждается непризнание аннексии полуострова.

Крым – это не слабость для Украины. Наоборот, это такой катализатор, который будет демонстрировать, насколько Россия способна его удерживать и как мы можем влиять на страну-агрессора,

– подчеркнул Ахтем Чийгоз.

Он добавил, что в последнее время россияне в Крыму не чувствуют, что Украина уже близко. Ранее на полуострове постоянно было слышно "хлопок", оккупанты говорили о том, что нужно как можно быстрее выезжать, даже вывозили свои семьи. Украинские военные показали, что могут достать своими средствами до стратегических объектов врага, но, к сожалению, сейчас всего этого нет.

Такие проявления силы необходимы, чтобы влиять на позиции наших западных партнеров. Видение Трампа также зависит от того, что происходит на территории Крыма.

Что кроется за слухами о признании Крыма российским

По мнению заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа, подобные заявления были лишь проверкой. Никто из мировых лидеров сейчас не может выйти и сказать, что международного права не существует, а Крым переходит к России. Поэтому очень важна позиция наших дипломатов, переговорщиков и парламента.

Именно законодательный орган может усилить переговоры с партнерами. Так на Западе поймут, что позиция Украины единственная, ее не удастся изменить. Кроме этого, можно использовать импульсивность Трампа, чтобы показать ему, что Украина имеет мощных партнеров, единство внутри государства и может противостоять врагу. Именно такая проактивная позиция является ключом к успеху в этой непростой ситуации.

Напомним, по сообщению СМИ, США якобы хотели признать российский контроль над Крымом в рамках мирного соглашения. Владимир Зеленский отреагировал на такие слухи и отметил, что подобных предложений ему никто не озвучивал. Украина никогда не примет таких условий.