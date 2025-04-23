Навряд чи повідомлення ЗМІ про Крим можна розглядати як офіційну позицію США. Таку думку 24 Каналу висловив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз, зауваживши, що це зруйнує світовий порядок і міжнародне право.

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Крим – не є слабким місцем України

Визнання окупованого півострова російським остаточно зруйнує розподіл сили на світовій арені, і мовиться не лише про Росію, а про інші держави такі як Китай. Дональд Трамп це чудово розуміє, тому враховуватиме такі умови.

Крайня зустріч Зеленського з Реджепом Ердоганом дала можливість здобути певну адвокацію з боку Туреччини, тому що ця країна зацікавлена у стабільності та в не посиленні ролі Росію у Чорноморському регіоні,

– наголосив Ахтем Чийгоз.

Тому треба шукати важелі на Трампа, щоб продемонструвати йому, що ми маємо підтримку наших партнерів, зокрема європейських. Адже там також не визнають окупації Криму. Варто розуміти, що бачення Трампа щодо різних питань постійно змінюється. Але саме він у 2018 році підписав "Кримську декларацію", у якій також підтверджується невизнання анексії півострова.

Крим – це не слабкість для України. Навпаки, це такий каталізатор, який демонструватиме, наскільки Росія спроможна його утримувати та як ми можемо впливати на країну-агресорку,

– підкреслив Ахтем Чийгоз.

Він додав, що останнім часом росіяни у Криму не відчувають, що Україна вже близько. Раніше на півострові постійно було чути "бавовну", окупанти говорили про те, що потрібно якнайшвидше виїжджати, навіть вивозили свої сім'ї. Українські військові показали, що можуть дістати своїми засобами до стратегічних об'єктів ворога, але, на жаль, зараз всього цього немає.

Такі прояви сили необхідні, щоб впливати на позиції наших західних партнерів. Бачення Трампа також залежить від того, що відбувається на території Криму.

Що криється за чутками про визнання Криму російським

На думку заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу, подібні заяви були лише перевіркою. Ніхто зі світових лідерів зараз не може вийти й сказати, що міжнародного права не існує, а Крим переходить до Росії. Тому дуже важливою є позиція наших дипломатів, перемовників та парламенту.

Саме законодавчий орган може посилити перемовини з партнерами. Так на Заході зрозуміють, що позиція України єдина, її не вдасться змінити. Крім цього, можна використати імпульсивність Трампа, щоб показати йому, що Україна має потужних партнерів, єдність всередині держави та може протистояти ворогу. Саме така проактивна позиція є ключем до успіху в цій непростій ситуації.

Нагадаємо, за повідомленням ЗМІ, США нібито хотіли визнати російський контроль над Кримом у межах мирної угоди. Володимир Зеленський відреагував на такі чутки й наголосив, що подібних пропозицій йому ніхто не озвучував. Україна ніколи не прийме таких умов.