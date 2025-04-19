До сих пор Владимир Путин отказывался соглашаться на предложения американского президента. Об этом в субботу, 19 апреля, сообщили в Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, передает 24 Канал.

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Признание Крыма российским

В пятницу, 18 апреля, Трамп и его госсекретарь Марко Рубио предположили – если Россия или Украина определенным образом будут препятствовать миру, США могут выйти из переговоров.

Вероятная уступка по признанию российского контроля над украинским полуостровом грозит нарушением международных законов и договоров, которые запрещают захват территорий с применением силы.

Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что не уступит территорию Москве. В то же время Путин давно стремится к международному признанию российского суверенитета над Крымом, поэтому для него такой шаг Трампа был бы выгодным.

Однако Bloomberg отмечает – окончательное решение по этому вопросу еще не принято, Белый дом и Госдепартамент не ответили на запросы издания. Более того, американский чиновник, знакомый с ходом переговоров, отказался комментировать детали переговоров после вопроса о Крыме.

К слову, журналисты поинтересовались у Трампа, будут ли США предоставлять военную помощь Украине в случае их выхода из переговоров. Президент уклонился: "Я не собираюсь этого говорить, потому что я думаю, что мы достигнем мира".