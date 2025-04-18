Американская администрация стремится как можно скорее "с этим разобраться". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News.
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Трамп против затягивания мирного процесса
Трамп высказался относительно предыдущего заявления своего государственного секретаря Марко Рубио. США якобы ожидают прогресса по достижению мира в Украине в течение нескольких дней.
Если по какой-то причине одна из сторон будет создавать серьезные препятствия, мы просто скажем: "Вы глупцы, вы ужасные люди", и откажемся от всего. Но, надеемся, до этого не дойдет,
– отметил американский президент.
Однако он не конкретизировал, будут ли США оказывать Украине военную помощь, если переговоры сорвутся.