Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал Politico.

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Какое предупреждение сделал Рубио о войне в Украине

Марко Рубио в аэропорту перед вылетом из Парижа рассказал журналистам, что сейчас ситуация достигает момента, когда нужно решить и определить, вообще возможно ли перемирие между Украиной и Россией в войне, или нет.

Я говорю о считанных днях, независимо от того, можно ли это сделать в течение следующих нескольких недель. Если да, то мы в этом. Если нет, то у нас есть другие приоритеты, на которых нужно сосредоточиться,

– сказал госсекретарь США.

Журналисты отметили, что предупреждение Рубио является еще одним признаком роста нетерпения в администрации США. Во время своей предвыборной кампании президент США Дональд Трамп обещал быстро прекратить войну России против Украины, но в последние недели переговоры между Вашингтоном и Москвой зашли в тупик.

Госсекретарь добавил, что хотя Соединенные Штаты "готовы сделать все возможное, чтобы способствовать окончанию боевых действий" и убедиться, что "война закончится долговременным и справедливым путем".

"Если это невозможно, если мы настолько далеко друг от друга, что этого (перемирие – 24 Канал) не произойдет, то я думаю, что президент (Трамп – 24 Канал), вероятно, находится в том моменте, когда он собирается сказать: "Хорошо, мы закончили", – отметил Марко Рубио.

Госсекретарь США находился с визитом в Париже вместе со специальными посланниками президента США Стивом Уиткоффом и Китом Келлогом для переговоров о полном прекращении огня в войне России против Украины с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а также украинской, немецкой и британской делегациями. Politico пишет, переговоры продолжатся на следующей неделе в Лондоне.