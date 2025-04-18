Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на выступление Трампа.

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Будут ли США предоставлять Украине военную поддержку

Трамп ответил на этот вопрос уклончиво.

Я не собираюсь этого говорить, потому что я думаю, что мы достигнем мира.

Однако некоторые СМИ подали эту информацию так, будто США отказываются от поддержки Украины. В Центре противодействия дезинформации прокомментировали это.

"Трамп не говорил, что не будет оказывать помощь Украине. Он сказал, что пока не будет об этом говорить, потому что думает, что будет соглашение. То есть, просто не будет об этом говорить сейчас", – написал руководитель ЦПД Андрей Коваленко.

18 апреля Владимир Зеленский обратился к США на фоне атаки по Харькову. Он просит о "Пэтриотах" и ракетах к ним.

Также в своем выступлении Трамп подтвердил слова Рубио о том, что США выйдут из мирных переговоров.