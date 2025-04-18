Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Игорь Рейтерович, заметив, что в тексте меморандума упоминается отказ Украины от ядерного оружия. Более того, для Дональда Трампа этот текст может стать успехом, что выгодно нашей стране.

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Какую надежду дает Украине меморандум

Политолог объяснил, что меморандум – это протокол намерений, а не окончательное соглашение. Однако все пункты в нем пока являются приемлемыми для Украины. В тексте есть интересная деталь – упоминание о Будапештском меморандуме. По мнению Рейтеровича, США "пересилили себя", ведь знают, что они были виновными в том, что Украина отдала свой ядерный арсенал.

Это дает нам надежду надеяться на то, что в будущем в финальном документе будут отсутствовать конкретные цифры денег, которые якобы Украина должна возвращать. Для нас это важно, потому что это упоминание показало, что ранее Украина сделала шаг, который имел финансовые последствия и никто ничего нам не возвращал,

– подчеркнул он.

Политолог отметил, что пока стоит подождать финальный документ, который будет гораздо более подробный. Уже тогда можно будет понять, насколько соглашение с Соединенными Штатами будет выгодно Украине в экономической сфере.

Заметьте! Согласно меморандуму, обе страны создадут совместный Фонд инвестиций, который будет направлен на финансирование восстановления инфраструктуры в Украине. Меморандум признает вклад нашей страны в международную безопасность путем отказа от ядерного оружия и предусматривает, что США уважают обязательства Украины, связанные с ее вступлением в ЕС и соглашениями с международными финансовыми учреждениями.

Рейтерович добавил, что в целом соглашение точно будет иметь положительное влияние для нашей страны с политической точки зрения. Трамп будет этом пиариться, что позволит Украине быть в фокусе его соглашения.

Кстати, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в течение следующей недели посетит Вашингтон для завершения обсуждений соглашения об ископаемых до 26 апреля 2025 года. Шмыгаль должен встретиться с министром финансов США Бессентом.