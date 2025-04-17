А также показывает намерение финализировать и заключить соглашение, которое будет выгодно и для Украины, и для США. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на министра экономики Украины Юлию Свириденко.

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Что заявила Свириденко относительно соглашения о недрах

По словам министра экономики Украины, Меморандум о соглашении о полезных ископаемых стал шагом к партнерству между Украиной и США. Кроме этого, сейчас происходит подготовка по созданию Фонда инвестиций в восстановление Украины.

Свириденко отмечает, что соответствующее соглашение будет открывать возможности для значительных инвестиций, модернизации инфраструктуры и взаимовыгодного партнерства между странами.

Важно, что мы подтверждаем нашими договоренностями стремление американского народа инвестировать вместе с украинским народом в свободную, суверенную и безопасную Украину,

– говорит чиновница.

Она добавляет, что впереди украинскую и американскую команды ждет финализация текста соглашения и его подписания, впоследствии документ должны ратифицировать парламенты.

Отметим, что сегодня во время брифинга Владимир Зеленский заявил, что Украина и США могут подписать Меморандум по соглашению о полезных ископаемых. Он отметил, что технические встречи с американской стороной были продуктивными и сейчас идет работа над серьезным соглашением, которое требует рассмотрения в парламенте.