А також показує намір фіналізувати й укласти угоду, яка буде вигідна і для України, і для США. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міністра економіки України Юлію Свириденко.

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Що заявила Свириденко щодо угоди про надра

За словами міністерки економіки України, Меморандум щодо угоди про корисні копалини став кроком до партнерства між Україною та США. Окрім цього, зараз відбувається підготовка зі створення Фонду інвестицій у відбудову України.

Свириденко зазначає, що відповідна угода відкриватиме можливості для значних інвестицій, модернізації інфраструктури та взаємовигідного партнерства між країнами.

Важливо, що ми підтверджуємо нашими домовленостями прагнення американського народу інвестувати разом з українським народом у вільну, суверенну та безпечну Україну,

– каже посадовиця.

Вона додає, що попереду на українську та американську команди чекає фіналізація тексту угоди та її підписання, згодом документ мають ратифікувати парламенти.

Зазначимо, що сьогодні під час брифінгу Володимир Зеленський заявив, що Україна та США можуть підписати Меморандум щодо угоди про корисні копалини. Він зауважив, що технічні зустрічі з американською стороною були продуктивними й наразі триває робота над серйозною угодою, яка потребує розгляду в парламенті.