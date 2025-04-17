Президент оцінив технічні перемовини зі США як позитивні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг президента України Володимира Зеленського.

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"Кілька днів тому американська сторона запропонувала все ж таки повернутись ще до одного кроку. Це Меморандум про наміри. А у нас наміри позитивні. Тому меморандум про наміри може бути підписаний онлайн сьогодні. Наша сторона сказала: "Окей". Я так розумію, що зараз віцепрем'єрка працює над текстом. Цей меморандум – це важливий перший крок. Ну чому б не погодитись обом країнам", – розповів Зеленський.

Він додав, що технічні зустрічі зі США відбувалися як офлайн, так і онлайн.

Технічна зустріч була дійсно продуктивною та позитивною. Я вважаю, що це добре. Також команди працювали вчора і сьогодні. Працює наша віцепрем'єрка з командою Бессента (міністр фінансів США, – 24 Канал),

– зазначив він.

За його словами, сторони почали працювати над серйозною угодою, яка повинна пройти розгляд у парламенті та пройти відповідні процедури.

"А юристи повинні попрацювати так, щоб це був успіх для обох держав. Тому зустріч була позитивною. Ми бачимо, що сторони йдуть на зустріч одна одній", – підкреслив Зеленський.