Президент оценил технические переговоры с США как положительные. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг президента Украины Владимира Зеленского.

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"Несколько дней назад американская сторона предложила все же вернуться еще к одному шагу. Это Меморандум о намерениях. А у нас намерения положительные. Поэтому меморандум о намерениях может быть подписан онлайн сегодня. Наша сторона сказала: "Окей". Я так понимаю, что сейчас вице-премьер сейчас работает над текстом. Этот меморандум – это важный первый шаг. Ну почему бы не согласиться обеим странам", – рассказал Зеленский.

Он добавил, что технические встречи с США происходили как оффлайн, так и онлайн.

Техническая встреча была действительно продуктивной и позитивной. Я считаю, что это хорошо. Также команды работали вчера и сегодня. Работает наша вице-премьер с командой Бессента (министр финансов США, – 24 Канал),

– отметил он.

По его словам, стороны начали работать над серьезным соглашением, которое должно пройти рассмотрение в парламенте и пройти соответствующие процедуры.

"А юристы должны поработать так, чтобы это был успех для обоих государств. Поэтому встреча была положительной. Мы видим, что стороны идут на встречу друг другу", – подчеркнул Зеленский.