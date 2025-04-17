Об этом 24 Каналу рассказал общественный деятель и президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус. По его мнению, Дональд Трамп обязательно предоставит Украине дополнительные системы Patriot. Рано или поздно это обязательно произойдет.

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Как отметил Пинкус, Patriot – это прежде всего оборонная система. Тем более Европа готова дать деньги, чтобы Украина купила эти зенитные ракетные комплексы.

На фоне давления со стороны Европы и Конгресса США Трамп не будет иметь другого выбора, как предоставить Украине эти системы. Есть предположение, что после одного события все может пойти значительно быстрее. Тогда будет переломная дата.

Эта сделка с полезными ископаемыми ускорит желание Трампа обеспечить безопасность компаниям, которые пойдут в Украину с инвестициями. Он будет обязан гарантировать им безопасность. Этот договор не только об инвестициях в Украину. Но и об обеспечении безопасности,

– считает Пинкус.

Напомним, министр финансов США Скотт Бессент заметил, что Украина и США могут подписать соглашение о полезных ископаемых уже на этой неделе. Министр экономики Украины Юлия Свириденко также отметила, что есть существенный прогресс в этом вопросе. Многие детали уже согласовали, но команды еще будут работать над конкретными пунктами соглашения.