Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Когда Украина и США могут подписать соглашение об ископаемых

Со ссылкой на собственные источники журналисты Bloomberg пишут, что США смягчили свои условия в рамках соглашения о полезных ископаемых. Так, значительно уменьшилась оценка предоставленной помощи – с 300 миллиардов долларов до 100 миллиардов долларов. В то же время Украина оценивает всю оказанную помощь Вашингтона в 90 миллиардов долларов.

Известно, что администрация Трампа также настаивала на том, чтобы Киев заключил соглашение о распределении доходов от будущих украинских инвестиционных проектов, включая полезные ископаемые и инфраструктуру. В США это рассматривают как компенсацию за оказанную помощь. В то же время Украина на переговорах по соглашению пыталась получить лучшие условия. Пока неизвестно, на какие условия договорились США и Украина по соглашению о полезных ископаемых, однако ранее Владимир Зеленский назвал переговоры "положительными".

Министр финансов Скотт Бессент сообщил, что сейчас переговоры по соглашению еще продолжаются. В то же время уже вскоре его могут подписать.

Мы очень, очень близки (к подписанию соглашения о полезных ископаемых – 24 Канал). Оно может быть подписано даже на этой неделе,

– сообщил Бессент.

Вместе с тем, собеседники Bloomberg утверждают, что администрация Дональда Трампа неохотно берет на себя обязательства относительно будущих инвестиций в фонд и откладывает этот вопрос на дальнейшее обсуждение. Зато представители Вашингтона настаивают на том, чтобы расходы США на войну в Украине считались "вкладом в фонд".

Как пишут в СМИ, украинской делегации сложно отговорить американцев от этой позиции, которая лежит в основе некоторых жестких условий США по соглашению об ископаемых.

К слову, ранее администрация Дональда Трампа в рамках нового соглашения об ископаемых требовала от Украины передать под контроль США газопровод "Газпрома", проходящий через ее территорию в Европу, а также предоставления привилегированного доступа к украинским месторождениям.