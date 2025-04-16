Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Коли Україна і США можуть підписати угоду про копалини

З посиланням на власні джерела журналісти Bloomberg пишуть, що США пом'якшили свої умови в рамках угоди про корисні копалини. Так, значно зменшилася оцінка наданої допомоги – з 300 мільярдів доларів до 100 мільярдів доларів. Водночас Україна оцінює всю надану допомогу Вашингтона у 90 мільярдів доларів.

Відомо, що адміністрація Трампа також наполягала на тому, щоб Київ уклав угоду про розподіл прибутків від майбутніх українських інвестиційних проєктів, включно з корисними копалинами та інфраструктурою. У США це розглядають як компенсацію за надану допомогу. Водночас Україна на переговорах щодо угоди намагалася отримати кращі умови. Наразі невідомо, які умови угоди про корисні копалини можуть бути, однак раніше Володимир Зеленський назвав переговори "позитивними".

Міністр фінансів Скотт Бессент повідомив, що наразі переговори щодо угоди ще тривають. Водночас вже незабаром її можуть підписати.

Ми дуже, дуже близькі (до підписання угоди про корисні копалини – 24 Канал). Вона може бути підписана навіть цього тижня,

– повідомив Бессент.

Разом з тим, співрозмовники Bloomberg стверджують, що адміністрація Дональда Трампа неохоче бере на себе зобов'язання щодо майбутніх інвестицій у фонд і відкладає це питання на подальше обговорення. Натомість представники Вашингтона наполягають на тому, щоб витрати США на війну в Україні вважалися "внеском до фонду".

Як пишуть у ЗМІ, українській делегації складно відмовити американців від цієї позиції, яка лежить в основі деяких найжорсткіших умов США щодо угоди про копалини.

До слова, раніше адміністрація Дональда Трампа у межах нової угоди про копалини вимагала від України передати під контроль США газопровід "Газпрому", що проходить через її територію до Європи, а також надання привілейованого доступу до українських родовищ.