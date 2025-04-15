Таку заяву президент зробив 15 квітня під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Одесі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Ми Україна".

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Що заявив Зеленський щодо угоди про корисні копалини

За словами українського глави держави, зустрічі з представниками Сполучених Штатів будуть продовжуватися весь цей тиждень, тобто до 20 квітня. Після цього українська та американська команди покажуть свої напрацювання.

Це була зустріч технічної команди, і зустрічі на цьому рівні в різному форматі – і офлайн, і онлайн – будуть продовжуватися весь цей тиждень. Після всіх цих контактів, коли команди будуть готові, вони покажуть, що вони напрацювали,

– каже Зеленський.

Він додає, що наразі обидві сторони закінчили зустріч позитивно.

Зауважимо, що під час технічних консультацій 11 квітня Україна передала США свої пропозиції щодо угоди про рідкісноземельні метали. Ця зустріч проходила за участю команд міністерств юстиції та економіки України.