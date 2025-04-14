Про це розповіла віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – міністерка юстиції України Ольга Стефанішина в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Це не фінальний раунд, – Стефанішина

Стефанішина зауважила, що не може повідомляти багато деталей, але наголосила – те, що консультації відбуваються, є позитивним знаком.

Стосовно того, що можна говорити на даному етапі: українська делегація мала можливість донести до американської сторони всі пропозиції, які ми готували тут, в Києві, які було погоджено. Всі вони були предметом обговорення,

– сказала міністерка.

Вона сподівається, що після цих консультацій продовжаться переговори, і триватимуть, поки сторони не дійдуть згоди.

"Це не фінальний раунд, очевидно", – наголосили Стефанішина.

Також вона уточнила, що технічні консультації щодо мінеральної угоди проходили за участю команд міністерств юстиції та економіки України.