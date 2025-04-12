Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова віцепремʼєрки з євроінтеграції Ольги Стефанішиною, які передає Суспільне.

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Що відомо про компанію Hogan Lovells

Так, Міністерство юстиції України найняло американську юридичну компанію Hogan Lovells US для відстоювання української позиції в переговорах щодо угоди про корисні копалини.

Це американська юридична компанія, яка входить в перший щабель ринку. Ми запросили пропозиції від кількох десятків юридичних компаній в США і деяких європейських. І за результатами конкурсу ми обрали саме цю компанію,

– вказала Стефанішина.

За словами віцепрем'єрки, консультації розраховані на два дні, і українська сторона вже представила всі узгоджені позиції. Деталі переговорів наразі не розголошують.

Зазначимо, що 4 квітня Володимир Зеленський повідомив, що є три юридичні фірми, з яких оберуть одну для висвітлення позиції України на переговорах.

9 квітня стало відомо, що Кабмін виділив 113 мільйонів гривень на консультаційні послуги для підготовки проєкту угоди про копалини зі США, а також доручив невідкладно залучити консультантів.

11 квітня українська делегація прибула до Вашингтона для переговорів щодо угоди про рідкісноземельні метали. Вони триватимуть два дні й мають здебільшого технічний характер, без залучення високопосадовців з обох сторін.