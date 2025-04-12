Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова вице-премьера по евроинтеграции Ольги Стефанишиной, которые передает Суспильне.

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Что известно о компании Hogan Lovells

Так, Министерство юстиции Украины наняло американскую юридическую компанию Hogan Lovells US для отстаивания украинской позиции в переговорах по соглашению о полезных ископаемых.

Это американская юридическая компания, которая входит в первую ступень рынка. Мы запросили предложения от нескольких десятков юридических компаний в США и некоторых европейских. И по результатам конкурса мы выбрали именно эту компанию,

– указала Стефанишина.

По словам вице-премьера, консультации рассчитаны на два дня, и украинская сторона уже представила все согласованные позиции. Детали переговоров пока не разглашают.

Отметим, что 4 апреля Владимир Зеленский сообщил, что есть три юридические фирмы, из которых выберут одну для освещения позиции Украины на переговорах.

9 апреля стало известно, что Кабмин выделил 113 миллионов гривен на консультационные услуги для подготовки проекта соглашения об ископаемых с США, а также поручил безотлагательно привлечь консультантов.

11 апреля украинская делегация прибыла в Вашингтон для переговоров по соглашению о редкоземельных металлах. Они продлятся два дня и имеют в основном технический характер, без привлечения высокопоставленных чиновников с обеих сторон.