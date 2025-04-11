Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на The New York Times. Украинская делегация 1 апреля прибыла в Вашингтон для новых переговоров с США по соглашению, что касается разработки природных ресурсов Украины, в частности редкоземельных металлов.

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Новое соглашение о природных ресурсах

Переговоры продлятся два дня и имеют в основном технический характер, без привлечения высокопоставленных чиновников с обеих сторон.

Украинскую делегацию возглавляет заместитель министра экономики Тарас Качка. Кроме него, в составе команды – представители Министерства экономики и Министерства юстиции Украины. Детали относительно американской переговорной группы пока не разглашаются.

Эти переговоры проходят на фоне жестких требований США, которые включают возмещение части военной и финансовой помощи, предоставленной Украине с начала войны с Россией.

В рамках нового соглашения предполагается, что Киев должен внести половину своих доходов от разработки природных ресурсов, таких как редкоземельные металлы, нефтепродукты, газ и другие полезные ископаемые, в специальный инвестиционный фонд, контролируемый США.

Прибыли от этого фонда должны быть реинвестированы в украинские проекты по добыче ресурсов, хотя точное распределение этих доходов оставляет открытыми вопросы.

Новое предложение также предусматривает, что США сохраняют право вето на продажу украинских ресурсов третьим странам и "право первого предложения" по новым инвестиционным проектам. Кроме того, Украина будет ограничена в возможности предлагать лучшие условия для инвесторов, чем те, что предлагаются США, в течение первого года соглашения.

Проект соглашения содержит более строгие условия по сравнению с предыдущими версиями. В частности, Вашингтон требует, чтобы Украина вернула по крайней мере эквивалент помощи США, которую страна получила во время войны, плюс 4% годовых.

Переговоры между Украиной и США по соглашению о природных ресурсах имеют решающее значение для экономической ситуации Украины, ведь они могут дать Соединенным Штатам значительную долю контроля над природными ресурсами страны, одновременно обеспечив Киев дополнительными инвестициями и финансированием для восстановления экономики.