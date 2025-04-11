Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на The New York Times. США хотят вернуть миллиарды долларов, которые предоставили Украине в качестве помощи во время полномасштабной войны с Россией.

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США предлагают Украине финансовую петлю

Но сделать это Вашингтон предлагает за счет украинских природных ресурсов – без всяких гарантий безопасности.

Что предусматривают новые условия соглашения:

Украина должна вернуть США миллиарды долларов, которые получила в качестве военной и финансовой помощи после вторжения России в 2022 году – это возвращение к первоначальному требованию Дональда Трампа;

Половина прибыли с разработки природных ресурсов, включая критические минералы, нефть, газ, а также порты и трубопроводы, должна поступать в инвестиционный фонд, контролируемый США;

Прибыли фонда должны быть реинвестированы в украинские добывающие проекты, но точная доля таких инвестиций не раскрывается;

Никаких гарантий безопасности для Украины новое соглашение не предусматривает;

США будут забирать прибыль из фонда, пока Украина не выплатит всю предоставленную помощь вместе с 4% годовых.

В NYT отмечают, что предложение вызвало обеспокоенность среди украинских чиновников. Фактически Киеву предлагают долгосрочную финансовую зависимость в то время, как вопрос безопасности полностью игнорируется.

На фоне дискуссий о продолжении поддержки Украины в Конгрессе, это соглашение может существенно повлиять на стратегические отношения Киева и Вашингтона – с акцентом не на безопасность, а на долги и контроль над ресурсами.