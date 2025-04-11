Он предложил это соглашение во время последних шести месяцев работы администрации Джо Байдена. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Блинкена Эндрю Росс Соркину на канале CNBC.

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Что заявил Блинкен по соглашению о полезных ископаемых

Бывший госсекретарь США признает, что в сотрудничестве администрации Джо Байдена с Украиной иногда возникали сложности, но их никогда не выносили на всеобщее обозрение.

Но выносили ли мы это на публику? Нет. Потому что важно сохранять единство и четкость в наших действиях. И главное, что нельзя забывать – есть агрессор, и это Россия, а есть жертва – это Украина. Очень жаль, что фокус внимания сейчас сместился,

– говорит Блинкен, комментируя конфликт между Зеленским и Трампом.

Он добавляет, что соглашение о редкоземельных металлах было частью плана, который украинский глава государства презентовал в завершение каденции администрации Байдена. По его словам, американская сторона активно работала над привлечением инвестиций в этот сектор.

Однако Блинкен достаточно критически отнесся к правкам в соглашении, которые предложила команда президента США Дональда Трампа. Он назвал их "рэкетом" и подчеркнул, что такие требования не содержат никакой реальной защиты для Украины.

По его мнению, американская сторона "хочет все, но на самом деле не собирается ничего делать, чтобы защитить Украину от России".