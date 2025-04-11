Він запропонував цю угоду під час останніх шести місяців роботи адміністрації Джо Байдена. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Блінкена Ендрю Росс Соркіну на каналі CNBC.

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Що заявив Блінкен щодо угоди про корисні копалини

Колишній держсекретар США визнає, що у співпраці адміністрації Джо Байдена з Україною іноді виникали складнощі, але їх ніколи не виносили на загал.

Але чи виносили ми це на публіку? Ні. Тому що важливо зберігати єдність і чіткість у наших діях. І головне, що не можна забувати – є агресор, і це Росія, а є жертва – це Україна. Дуже шкода, що фокус уваги зараз змістився,

– каже Блінкен, коментуючи конфлікт між Зеленським і Трампом.

Він додає, що угода про рідкісноземельні метали була частиною плану, який український глава держави презентував на завершення каденції адміністрації Байдена. За його словами, американська сторона активно працювала над залученням інвестицій в цей сектор.

Проте Блінкен досить критично поставився до правок в угоді, які запропонувала команда президента США Дональда Трампа. Він назвав їх "рекетом" та підкреслив, що такі вимоги не містять жодного реального захисту для України.

На його думку, американська сторона "хоче все, але насправді не збирається нічого робити, щоб захистити Україну від Росії".